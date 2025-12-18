La conferenza dei servizi ha detto sì progetto stadio quasi in porto Gli ultimi passaggi

Dopo aver ottenuto il via libera dalla commissione pubblico spettacolo, il progetto dello stadio ha ricevuto anche l’approvazione definitiva dalla conferenza dei servizi decisoria. Un passo importante che avvicina l’opera alla realizzazione, segnando un momento cruciale nel percorso autorizzativo. Ora si attende solo l’ultimo step per trasformare il progetto in realtà, portando un nuovo volto alla città e nuove opportunità per il territorio.

Dopo il via libera della commissione pubblico spettacolo, stamani il progetto stadio ha incassato anche quello della conferenza dei servizi decisoria. L'iter burocratico è quasi completo e necessita di un altro paio di passaggi formali, per i quali c'è un ragionevole ottimismo: l'ok della commissione impianti del Coni e il parere di conformità dell'agenzia del demanio di Roma, prima del voto in consiglio comunale.

