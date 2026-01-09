Sul Monte Catria nel week-end si scia E tornano gli Après-ski

Nel fine settimana, il Monte Catria in provincia di Pesaro sarà aperto agli appassionati di sci, con piste e impianti funzionanti. Dopo l’Epifania, la neve garantisce condizioni favorevoli per sciare sulla cima più alta della zona. Tornano anche gli après-ski, offrendo un’occasione per rilassarsi dopo una giornata sulla neve. Un’opportunità per vivere il territorio e praticare sport in un ambiente naturale e tranquillo.

Dal monte Catria al Nerone, un lungo weekend sugli sci. Aperte le strutture su entrambe le cime - Oltre un metro di neve e i tantissimi appassionati, come prevedibile, che saliranno in quota, avranno a disposizione la seggiovia triposto e quella quadriposto, tutte le piste, comprese le sei nuove, ... corriereadriatico.it

Catria e Nerone, sarà un weekend sulle piste da sci. Manto spesso e fondo perfetto. Continua il freddo - A Carpegna niente impianti ma possibilità di gite e ciaspolate sulla neve ... msn.com

