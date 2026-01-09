Sul Monte Catria nel week-end si scia E tornano gli Après-ski
Nel fine settimana, il Monte Catria in provincia di Pesaro sarà aperto agli appassionati di sci, con piste e impianti funzionanti. Dopo l’Epifania, la neve garantisce condizioni favorevoli per sciare sulla cima più alta della zona. Tornano anche gli après-ski, offrendo un’occasione per rilassarsi dopo una giornata sulla neve. Un’opportunità per vivere il territorio e praticare sport in un ambiente naturale e tranquillo.
FRONTONE - Dopo l’antipasto dei giorni scorsi, è in arrivo un super week-end sul Monte Catria. Nella cima più alta della provincia pesarese, tanta neve, piste e impianti aperti: si scia! Archiviata la bella giornata dell’Epifania, il Catria è pronto ad accogliere, sabato e domenica, appassionati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
