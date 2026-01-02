I titolari francesi del locale sono entrambi salvi Gli après-ski e quei party nel seminterrato

Nel 2015, Jacques e Jessica Moretti hanno rilevato il locale, che può ospitare fino a 400 persone. Situato nella zona, il locale dispone di arredi in legno e pelle e offre après-ski e party nel seminterrato. Recentemente, i titolari francesi sono stati messi in salvo, mentre le fiamme hanno interessato principalmente gli interni. Una gestione attenta e un ambiente accogliente caratterizzano questa attività nel settore della ristorazione e del divertimento.

Rilevato nel 2015 da Jacques e Jessica Moretti, coppia che possiede altri due ristoranti nella zona, può contenere fino a 400 persone: all'interno ha arredi in legno e pelle che hanno favorito lo sviluppo delle fiamme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

