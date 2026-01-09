La provincia di Fermo, ancora incompleta, rappresenta un traguardo non del tutto raggiunto. Mauro Strovegli, ex consigliere comunale, evidenzia l’impegno di figure come Luciano Magnalbò e Roberto Calderoli nel lungo percorso verso il riconoscimento dell’ente. Nonostante i progressi, rimangono ancora molte questioni aperte, tra cui la mancanza di alcuni uffici fondamentali, che evidenziano come il completamento della provincia sia un processo ancora in corso.

Una Provincia, quella di Fermo, che non è ai stata completata. A dirlo è Mauro Strovegli, già consigliere comunale a Fermo, che ricorda il lavoro di tanti per arrivare al riconoscimento dell’ente fermano: "Grazie all’eccezionale lavoro profuso dell’allora Senatore Luciano Magnalbò e senza tralasciare nessuno di quanti se ne occuparono nel corso dei decenni, bisogna ricordare anche la determinante manforte data dall’allora Vicepresidente del Senato Roberto Calderoli." La provincia di Fermo fu approvata dal Senato della Repubblica la sera del 14 maggio 2004 e convertita in legge n.147 l’undici giugno 2004. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strovegli: "Provincia mai completata, quanti uffici ancora non ci sono"

Leggi anche: Ucraina, quanti ci costi, quanto ci costerai! E Kiev non restituirà mai i soldi

Leggi anche: Quanti set ci sono nel tennis, quanti ne servono per vincere una partita e come funzionano game e tie-break

Strovegli: Provincia mai completata, quanti uffici ancora non ci sono.