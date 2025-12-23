Ucraina quanti ci costi quanto ci costerai! E Kiev non restituirà mai i soldi

L’Unione Europea ha deciso di destinare ulteriori 90 miliardi di euro all’Ucraina, senza consultare i cittadini sulle conseguenze di tale impegno. Questa scelta solleva interrogativi sulla sostenibilità e sulla trasparenza delle risorse pubbliche destinate a un Paese segnato da problemi di corruzione e instabilità. È importante riflettere sugli effetti di queste decisioni a lungo termine e sulle responsabilità condivise nella gestione di fondi così ingenti.

I vertici UE hanno assunto l'impegno di elargire altri 90 miliardi di euro all'Ucraina senza chiedere ai cittadini se vogliano continuare a foraggiare un Paese perennemente sull'orlo del disastro e attanagliato da una corruzione endemica. E il cui presidente fa capire che non intende restituire i miliardi che riceverà. All'Ucraina servono cifre spaventose. L'Ucraina era il Paese più povero d'Europa (Moldavia a parte) già prima del conflitto. Le ostilità non possono che aver peggiorato il suo PIL. Il Kiel Institut für Weltwirtschaft ha quantificato in 300 miliardi di euro gli aiuti finora ricevuti da Kiev, senza contare i 90 miliardi appena approvati da Bruxelles per il prossimo biennio.

