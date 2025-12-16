Strisce blu gratis in centro L’iniziativa del Comune per le festività natalizie

Il Comune annuncia un'iniziativa speciale per le festività natalizie: le strisce blu nel centro storico saranno gratuite per diverse settimane, offrendo un sostegno ai visitatori e ai residenti durante il periodo festivo. Questa misura mira a rendere più accessibile e piacevole la visita alla zona centrale della città durante le celebrazioni di fine anno.

Il centro storico si prepara al periodo natalizio con un’importante agevolazione per i visitatori e i residenti: la sosta sulle strisce blu sarà gratuita per diverse settimane. Il provvedimento è in vigore a partire da sabato 20 dicembre fino a martedì 6 gennaio. In questo arco di tempo, in tutti i posti auto a pagamento situati sia all’interno che all’esterno delle mura urbiche, si potrà parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo nella fascia oraria pomeridiana che va dalle 15 alle 20. L’iniziativa è stata adottata in collaborazione con il gestore Edarco, "con l’obiettivo di agevolare i cittadini e offrire un motivo in più per scegliere il centro storico di Città di Castello durante le festività natalizie ", spiega l’assessore Rodolfo Braccalenti. Lanazione.it

