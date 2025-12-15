Emigrazione e turismo delle radici | il 19 dicembre confronto al Senato

Il 19 dicembre al Senato si terrà un confronto dedicato all’emigrazione e al turismo delle radici, tema centrale della XVIII edizione de Le Giornate dell’Emigrazione. Un’occasione per riflettere sulle storie di italiani all’estero e sul valore delle proprie origini, tra memoria e prospettive future. Un momento di approfondimento su identità e comunità oltre i confini nazionali.

© Sbircialanotizia.it - Emigrazione e turismo delle radici: il 19 dicembre confronto al Senato C’è un’Italia che parte, un’Italia che resta e un’Italia che torna a cercare le proprie origini. È attorno a questa trama, fatta di memoria e futuro, che si ritrova la XVIII edizione de Le Giornate dell’Emigrazione, iniziativa che torna a richiamare attenzione su storie, comunità e identità costruite ben oltre i confini nazionali. Un’iniziativa dedicata . Sbircialanotizia.it Emigrazione, De Vita (Maeci): turismo radici per rapporto rinnovato con comunità Nicosia, il turismo delle radici - Sempre di più gli stranieri, emigrati o figli e nipoti di emigrati, che ritornano sull'Isola per cercare le proprie origini. rainews.it

Turismo radici coinvolge 80 mln discendenti emigrati italiani - Sono circa 80 milioni i discendenti degli emigrati italiani nel mondo oggi potenzialmente interessati al turismo delle radici, alla riscoperta della propria storia familiare e cultura d'origine. ansa.it

TURISMO DIDATTICO A GUALDO TADINO Gli studenti della Scuola Media Alighieri - Pascoli di Città di Castello in visita al Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti. www.emigrazione.it - facebook.com facebook