Stefania Orlando il furto in casa era tutta una bugia? Lei perde le staffe e pubblica un video sui social

Recenti eventi hanno portato Stefania Orlando a condividere sui social un aggiornamento riguardo a un presunto furto in casa. La cantante ha spiegato di aver cambiato la serratura del portone, sottolineando che i ladri si sono portati via le chiavi. Questa comunicazione ha sollevato dubbi sulla veridicità dell’accaduto, suscitando attenzione e chiarimenti sulla vicenda.

“Amici e amiche buongiorno, stanno cambiando la serratura qui anche al portone di casa mia perché ovviamente i ladri andando via si sono portati le chiavi di casa”. Così Stefania Orlando, oggi 9 gennaio, attraverso una Instagram Story sul profilo dov'è seguita da 709mila persone. La showgirl, che. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Stefania Orlando derubata in casa, il furto dopo Capodanno: “I ladri entrati mentre dormivo. Sono traumatizzata” Leggi anche: "Se vi avvicinate, sparo": pubblica sui social un video armato, a casa arriva la polizia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La volta buona, Stefania Orlando: Derubata in casa mentre dormivo. Sono traumatizzata; Stefania Orlando derubata in casa, il furto dopo Capodanno: I ladri entrati mentre dormivo. Sono traumatizzata; Ladri in casa di Stefania Orlando mentre dormiva, showgirl derubata e traumatizzata per l'episodio; Roma, ladri in casa di Stefania Orlando mentre dorme: il racconto della showgirl. Stefania Orlando derubata in casa a Capodanno: "Ancora scossa, ma ciò non rovinerà il 2026" - Stefania Orlando ha raccontato su un post di Instagram di essere stata derubata in casa a Capodanno. tgcom24.mediaset.it

Stefania Orlando, il terrore vissuto in casa: “Sono rimasta traumatizzata” - Ospite a La Volta Buona, Stefania Orlando ha raccontato al pubblico un episodio accaduto la notte di Capodanno che l’ha profondamente scossa. donnaglamour.it

Stefania Orlando derubata in casa, il furto dopo Capodanno: “I ladri entrati mentre dormivo. Sono traumatizzata” - Stefania Orlando ha raccontato di aver subito un furto in casa il giorno dopo Capodanno. fanpage.it

#StefaniaOrlando racconta che è stata derubata di notte mentre era in casa Ospite oggi a #LaVoltaBuona la Orlando ha raccontato che il primo dell'anno si è svegliata e ha trovato la casa sotto sopra, la porta socchiusa e le inferiate forzate: "Mi sono svegliata l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.