Dal 1° gennaio 2026, lo Spid gestito da Poste Italiane è diventato a pagamento, con un costo annuo di 6 euro. In Toscana, come nel resto d’Italia, lo Spid rappresenta un metodo di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione e di altri enti. Questa modifica introduce una nuova modalità di utilizzo, mantenendo comunque la possibilità di utilizzare altri provider senza costi aggiuntivi.

Firenze, 9 gennaio 2026 – In Toscana lo Spid è ormai uno strumento quotidiano per migliaia di cittadini, ma dal 1° gennaio 2026 qualcosa è cambiato. Poste Italiane, che gestisce la maggior parte degli Spod attivi in Italia, ha introdotto un canone annuale, segnando la fine di un’era iniziata quasi dieci anni fa con la promessa di un accesso digitale libero e universale ai servizi pubblici. Quanti Spid in Toscana. Al 31 dicembre 2024 sono state 75.019 le identità digitali rilasciate in Toscana tramite i 151 sportelli presenti sul territorio. A fine 2025 potrebbero quindi essere salite ad almeno 80mila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spid, dal 1° gennaio quello di Poste Italiane è a pagamento. Costa 6 euro l’anno

