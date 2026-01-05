A partire dal 1° gennaio 2026, l'accesso allo Spid di Poste Italiane sarà soggetto a un costo, interrompendo così la gratuità precedentemente offerta. Questa modifica riguarda tutti gli utenti che utilizzano il servizio per accedere ai portali della Pubblica Amministrazione. Di seguito, vengono illustrate le tariffe previste e le modalità di pagamento, fornendo informazioni chiare e aggiornate su questa novità.

Spid Poste Italiane diventa a pagamento dal 1° gennaio 2026, segnando la fine dell’era della gratuità per il servizio di accesso ai portali della Pubblica Amministrazione. La svolta, dettata dalla scadenza delle convenzioni con l’Agid e dal mancato rinnovo dei fondi pubblici per i gestori privati, allinea il provider più diffuso in Italia ad altri operatori del settore. Sebbene il primo anno resti gratuito per le nuove attivazioni, per i milioni di cittadini che già possiedono un’identità digitale con Poste, il rinnovo annuale richiede ora un esborso economico per garantire la continuità operativa del profilo e dei relativi livelli di sicurezza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Spid di Poste Italiane a pagamento dal 1° gennaio 2026: ecco quanto costa

Leggi anche: Spid delle Poste a pagamento dal 1° gennaio 2026, quanto costa il canone

Leggi anche: Spid Poste Italiane, ora si paga: ecco quanto costa dal 1 gennaio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spid PosteId diventa a pagamento: canone di 6 euro per il servizio di Poste Italiane; Poste Italiane, lo Spid ora costa 6 euro all’anno: ecco chi deve pagare e quando e chi è esente; Lo Spid di Poste Italiane ora è a pagamento: quanto costa, come si paga, chi è esente, le alternative gratuite; SPID di Poste Italiane a pagamento: canone annuale di 6 euro per circa 30 milioni di utenti. Ecco chi è esente e qual è l'alternativa gratuita.

Lo Spid di Poste italiane diventa a pagamento. Quanto costa, come pagare e chi è escluso: le informazioni utili - Finora il servizio di identità digitale era stato totalmente gratuito, ma con l’arrivo del nuovo anno la regola è cambiata. ilfattoquotidiano.it