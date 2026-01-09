Spalletti ribalta la Juve ne arrivano tre | chi fa spazio

Luciano Spalletti si prepara a intervenire sulla rosa della Juventus, dopo aver ottenuto una vittoria importante contro i bianconeri. Con tre nuovi arrivi in vista a gennaio, il tecnico valuta le strategie per migliorare la squadra, cercando di trovare il giusto equilibrio tra campo e mercato. La Juventus, tra alti e bassi, si concentra sul presente e sulle prossime mosse per rafforzare il proprio progetto.

La Juventus rialza la testa tra campo e mercato, ma per Luciano Spalletti non è ancora abbastanza e a gennaio è pronto a cambiare volto alla squadra. La Juventus sta lentamente ritrovando se stessa. Le prestazioni sono in crescita, i risultati iniziano a seguire e l’ambiente, dopo settimane complicate, respira finalmente un’aria un po’ più . 🔗 Leggi su Sportface.it

