Spalletti ribalta la Juve ne arrivano tre | chi fa spazio
Luciano Spalletti si prepara a intervenire sulla rosa della Juventus, dopo aver ottenuto una vittoria importante contro i bianconeri. Con tre nuovi arrivi in vista a gennaio, il tecnico valuta le strategie per migliorare la squadra, cercando di trovare il giusto equilibrio tra campo e mercato. La Juventus, tra alti e bassi, si concentra sul presente e sulle prossime mosse per rafforzare il proprio progetto.
La Juventus rialza la testa tra campo e mercato, ma per Luciano Spalletti non è ancora abbastanza e a gennaio è pronto a cambiare volto alla squadra. La Juventus sta lentamente ritrovando se stessa. Le prestazioni sono in crescita, i risultati iniziano a seguire e l’ambiente, dopo settimane complicate, respira finalmente un’aria un po’ più . 🔗 Leggi su Sportface.it
David spezza la notte, Spalletti lo difende - Lecce, il rigore sbagliato da David spezza la notte bianconera Spalletti lo difende: “Ha personalità, non lo colpevolizzo” Il momento che cambia il destino della ... tuttojuve.com
Entusiasmo Juve, Spalletti ora ha convinto tutti - Luciano Spalletti vuole mantenere le buone tradizioni di casa Juventus: nelle ultime dodici stagioni, alla prima gara del nuovo anno, i bianconeri hanno vinto nove volte e pareggiato in tre occasioni. ansa.it
Juventus, in attacco si cambia: arrivano i rinforzi per Yildiz e David - Metà gara "imbarazzante", metà "coraggiosa": il dopo Pafos, nelle riflessioni di Luciano Spalletti, è scivolato via così. gazzetta.it
Juve pre #Spalletti 8 Giornate 12Pt 3V 3P 2S Ottava Non vinceva da 8 Partite #Juventus di Spalletti( e Brambilla) 11 Giornste 24Pt 7V 3P 1S Quarta 9 Vittorie nelle ultime 11 Partite Meglio di noi solo l inter Media Punti Scudetto Ribaltata una Squadra in 2 Mesi x.com
#Spalletti è alla #Juve dal 30 ottobre Non so se la stiate guardando, non so se abbiate visto le ultime 2/3 partite, ma è incredibile come #Lucianone in pochissimo tempo abbia ribaltato la squadra Eppure, son gli stessi giocatori che aveva #Tudor, qualcuno di - facebook.com facebook
