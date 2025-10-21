spaccio in via irnerio carabinieri in azione due pusher in manette

Come dei piazzisti qualunque, fermavano i passanti per vendere loro droga. Un comportamento che non è passato inosservato ai carabinieri in borghese della stazione Bologna, impegnati in un controllo anti-spaccio. I militari erano appostati all’angolo tra via Mascarella e via Irnerio: una zona dove, da qualche tempo, si sono tornate a moltiplicare le segnalazioni relative alla presenza costante di pusher. I carabinieri sono così entrati in azione, identificando i due spacciatori che si muovevano tra le colonne dei portici, importunando i passanti e tentando di vendere loro della droga. I militari hanno fermato e controllato entrambi: si tratta di un trentacinquenne algerino e di un ventisettenne tunisino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

