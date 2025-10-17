Comolake Moricca PagoPA | Digitale inclusivo e AI etica per una PA più efficiente

Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - “Il digitale deve essere uno strumento inclusivo e la tecnologia un mezzo per rafforzare la fiducia tra cittadini e istituzioni”, ha dichiarato Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA, nel corso della diretta Adnkronos da Comolake 2025. “I nostri sistemi non escludono nessuno: anche le notifiche digitali, come quelle di Send, possono essere recapitate in forma cartacea a chi non ha accesso a strumenti digitali”, ha spiegato. Moricca ha ricordato che “nel 2023 abbiamo gestito oltre 400 milioni di transazioni per un controvalore di 93 miliardi di euro, e oltre 22 milioni di notifiche digitali a valore legale, con un risparmio stimato per gli enti pubblici di 135 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comolake, Moricca (PagoPA): "Digitale inclusivo e AI etica per una PA più efficiente"

