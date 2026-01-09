Solaro da domenica 11 gennaio mercatino vintage una volta al mese

A partire da domenica 11 gennaio, Solaro ospiterà un mercatino vintage mensile. Questa iniziativa, avviata nel 2026, promuove il riuso, la sostenibilità e la socialità nel territorio. Un’occasione per scoprire oggetti unici e sostenere pratiche più consapevoli, offrendo uno spazio dedicato agli appassionati e alle famiglie della zona.

Da domenica 11 gennaio, a Solaro, il mercatino vintage che si ripeterà una volta al mese. Con l'arrivo del 2026 debutta a Solaro una nuova iniziativa dedicata al riuso, alla sostenibilità e alla socialità. A partire da domenica 11 gennaio prende il via in piazza Libertà "Vintage – Mercatino dell'usato e del baratto", un appuntamento

