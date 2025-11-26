Si è aperta con un atto istituzionale, nella sede Rai di via Teulada, la presentazione alla stampa della 68esima edizione dello Zecchino d’Oro, che torna anche quest’anno su Rai1 e su RaiPlay (in diretta dagli studi dell’Antoniano di Bologna) con i consueti tre appuntamenti: le due semifinali venerdì 28 e sabato 29 novembre (alle 17.10) e la finale domenica 30 novembre (alle 17.20). È stato firmato un protocollo d’intesa fra il ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Antoniano di Bologna, che il ministro Giuseppe Valditara ha definito “ricco di spunti”. “La musica, il canto e il coro sono strumenti straordinariamente importanti per la lotta alla dispersione scolastica e per favorire il rendimento scolastico dei ragazzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lo Zecchino d’Oro arriva a scuola: firmato un protocollo d’intesa con il ministero. E Valditara svela la sua canzone preferita