Skeleton la scelta strategica di Valentina Margaglio | la Coppa Europa tassello per il secondo pass olimpico?

Valentina Margaglio e l’Italia dello skeleton consolidano la loro presenza in vista dei Giochi Olimpici. La partecipazione alla Coppa Europa rappresenta un passo strategico, offrendo opportunità di crescita e esperienza. La giornata a St. si è conclusa con risultati significativi, rafforzando la posizione italiana nel panorama internazionale e aprendo nuove prospettive per il secondo pass olimpico.

Va in archivio una giornata molto positiva per lo skeleton italiano, capace di togliersi delle soddisfazioni importanti su più fronti raccogliendo due piazzamenti sul podio a St.Moritz in Coppa del Mondo (Amedeo Bagnis 2° nella gara individuale e 3° nella prova a coppie miste insieme ad Alessandra Fumagalli) ed una vittoria a Innsbruck in Coppa Europa. Sul budello tirolese di Igls è arrivato infatti il successo di Valentina Margaglio, che ha dato seguito all'incoraggiante quarto posto ottenuto a Winterberg il 2 gennaio nella prima competizione del nuovo anno per il circuito maggiore. La piemontese, finalmente in crescita dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, è stata portata questo weekend in Austria per affrontare un doppio appuntamento del circuito continentale con un chiaro obiettivo.

Valentina Margoglio, un proiettile sullo skeleton - Valentina Margoglio, mamma africana, odia il freddo eppure il suo sport è lo skeleton: uno slittino su cui vola a 130 chilometri orari. msn.com

L'Italia dello skeleton torna sul podio dopo quasi un anno Amedeo Bagnis torna sul podio di Coppa del Mondo. L’azzurro chiude secondo a St. Moritz e paga 1"29 al britannico Matt Weston. Per il piemontese è il quarto podio in carriera, il terzo sul budell - facebook.com facebook

