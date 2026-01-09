Sinner-Alcaraz nuova coppia di doppio all’orizzonte? Sarebbe bello | quest’anno o il prossimo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti del circuito ATP, hanno discusso in conferenza stampa alla vigilia del loro match a Seoul, previsto per sabato 10 gennaio. Tra i temi affrontati, si è parlato anche della possibilità di vedere i due giocatori formare una coppia nel doppio, con Sinner che ha espresso interesse per questa eventualità nel corso di quest’anno o il prossimo.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno chiacchierato in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo confronto di Seoul, dove sabato 10 gennaio (a partire dalle ore 08.00 italiane) andrà in scena il match di esibizione tra il numero 2 del mondo e il numero 1 del ranking ATP. Si tratta del primo testa a testa stagionale tra i due mattatori del tennis internazionale, anche se l’incontro non è ufficiale e per l’eventuale primo scontro diretto vero di questa annata agonistica bisognerà aspettare la finale degli Australian Open (domenica 1° febbraio). Stiamo parlando di una rivalità divampata nelle ultime tre annate agonistiche e che terrà banco per il prossimo futuro, con già sedici scontri diretti disputati sul circuito maggiore (l’iberico conduce per 10-6): lo scorso anno l’azzurro si impose alle ATP Finals e a Wimbledon, mentre l’iberico ebbe la meglio al Roland Garros e agli US Open, oltre che al Masters 1000 di Cincinnati per ritiro e agli Internazionali d’Italia (dove l’altoatesino era rientrato dopo aver scontato una squalifica di tre mesi). 🔗 Leggi su Oasport.it

