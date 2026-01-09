Sinner-Alcaraz bisogna tenere conto di una sezione a parte per le esibizioni | l’elenco sta diventando lungo…

La terza sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si terrà alla Incheon Inspire Arena di Seul, nell’ambito del “Hyundai Card Super Match”. L’incontro è previsto per sabato 10 gennaio alle ore 8. La partita si inserisce in un confronto ormai consolidato tra i due talenti, con un’attenzione particolare anche alle numerose esibizioni che li hanno visti protagonisti.

La terza esibizione tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si giocherà alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), nella manifestazione denominata “ Hyundai Card Super Match “, in programma domani, sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 8.00 italiane. Le due precedenti esibizioni che hanno coinvolto l’italiano e l’iberico si sono svolte entrambe in finale nel Six Kings Slam, nel 2025 e nel 2024: Jannik Sinner ha sconfitto per due anni consecutivi nell’ultimo atto della manifestazione lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’azzurro ha vinto in entrambi i casi contro lo spagnolo, portandosi sul 2-0 nei confronti avvenuti nelle esibizioni, imponendosi per 6-7 (5) 6-3 6-3 nel 2024 e per 6-2 6-4 nel 2025: in Corea del Sud, dunque, andrà in scena il terzo match d’esibizione tra i due. 🔗 Leggi su Oasport.it

