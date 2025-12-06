Carlos Alcaraz torna in campo dopo le Finals | due esibizioni per scaldarsi poi Cobolli e Sinner…

Carlos Alcaraz ha giocato la sua ultima partita lo scorso 16 novembre, quando venne sconfitto da Jannik Sinner con il punteggio di 7-6(4), 7-5 nell’atto conclusivo delle ATP Finals. Lo spagnolo si inchinò al cospetto del fuoriclasse altoatesino, ma ha comunque chiuso la stagione da numero 1 del mondo, tra l’altro conquistando due Slam (US Open e Roland Garros). Il 22enne avrebbe poi dovuto prendere parte alle Finals di Coppa Davis, ma saltò l’evento di Bologna a causa di un edema al muscolo posteriore della coscia. L’iberico ha trascorso un periodo di vacanza in Florida insieme ad alcuni amici, sembra aver risolto il guaio fisico, negli ultimi giorni si è allenato e tornerà in campo domenica 7 dicembre (ore 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz torna in campo dopo le Finals: due esibizioni per scaldarsi, poi Cobolli e Sinner…

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nelle prime due uscite del 2026 Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz a Seoul e Felix Auger-Aliassime a Melbourne ? #SpazioTennis #tennis #Sinner - facebook.com Vai su Facebook

Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli prepareranno insieme la stagione 2026 I due si alleneranno in Spagna, all’accademia di Juan Carlos Ferrero Vai su X

Carlos Alcaraz torna in campo dopo le Finals: due esibizioni per scaldarsi, poi Cobolli e Sinner… - Carlos Alcaraz ha giocato la sua ultima partita lo scorso 16 novembre, quando venne sconfitto da Jannik Sinner con il punteggio di 7- Come scrive oasport.it

Alcaraz torna già in campo: "Ma la gente non capisce...". Sinner a Dubai, il calendario del tennis a dicembre - Carlos giocherà due esibizioni il 7 e il 9 dicembre e risponde alle critiche: "C'è una cosa che sfugge... Secondo msn.com

Sinner, quando torna in campo? Inizia la corsa ad Alcaraz e al primo posto del ranking, si riparte dagli Australian Open - L'azzurro si gode qualche giorno di meritata vacanza prima di tornare ad impugnare la racchetta ... Lo riporta ilmessaggero.it

Carlos Alcaraz: “Felice della performance, complimenti a Sinner perché torna ogni volta più forte” - Lo spagnolo, attuale numero 1 del mondo, stavolta deve cedere a Jannik Sinner ... Lo riporta oasport.it

Sinner e la rivalità con Alcaraz, Borg entra a gamba tesa: “Scelgo Carlos”. E Google preferisce Musetti a Jannik - Bjorn Borg interviene sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz: Sono la cosa migliore che potesse capitare al tennis ma scelgo Carlos. Da sport.virgilio.it

Musetti non riesce nell'impresa. Alcaraz vince e torna numero 1 - L'azzurro lotta nel primo set, poi cede alla stanchezza e alla forza dello spagnolo, che vola in semifinale e torna numero 1. rainews.it scrive