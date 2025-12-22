giusto separare le carriere anche se lo propone nordio

Cesare Salvi è un giurista, un avvocato, un ex ministro, ex parlamentare per più di 15 anni, e per vent'anni è stato un militante del partito comunista, fino allo scioglimento del Pci. Professore, come voterà al referendum per la separazione delle carriere dei magistrati? «Voterò sì, perché sono sempre stato favorevole alla separazione delle carriere e non vedo perché dovrei cambiare idea. Vorrei chiarire un punto. Ci sono due versioni nella separazione delle carriere. Una hard e una soft». Me le spieghi. «La versione hard è il piano di Licio Gelli e della P2. Prevedeva che il pm dovesse essere messo sotto il controllo del governo e il giudice dovesse rispondere alle direttive del parlamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

