Sempre vivo il ricordo di Carmine Della Sala | cerimonia per il carabiniere ucciso in servizio

Ricordiamo Carmine Della Sala, carabiniere caduto in servizio, attraverso una cerimonia semplice e partecipata. Un momento di riflessione per onorare il suo sacrificio e mantenere vivo il suo ricordo, nel rispetto della sua memoria e del valore del servizio. Un gesto di riconoscenza che sottolinea l’importanza del rispetto e della memoria civile.

Mentre è ancora vivo il ricordo del Lazise Dance Sport Trophy , organizzato dalla Scuola di Ballo Garda Danze e conclusosi il 6 gennaio scorso a Lazise (VR), stiamo già predisponendo il prossimo evento: il Temporary Factory Outlet & Store di Paoul ! Attiv - facebook.com facebook

9 anni sono passati, ma il ricordo resta vivo. Oggi onoriamo #FabriziaDiLorenzo e tutte le vittime di #Breitscheidplatz, con un pensiero profondo per chi ha vissuto quella tragedia e le loro famiglie. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.