Sempre vivo il ricordo di Carmine Della Sala | cerimonia per il carabiniere ucciso in servizio

Da ferraratoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricordiamo Carmine Della Sala, carabiniere caduto in servizio, attraverso una cerimonia semplice e partecipata. Un momento di riflessione per onorare il suo sacrificio e mantenere vivo il suo ricordo, nel rispetto della sua memoria e del valore del servizio. Un gesto di riconoscenza che sottolinea l’importanza del rispetto e della memoria civile.

Una cerimonia sentita e partecipata per tenere viva la memoria di un gesto di straordinario coraggio. Nella chiesa di San Giovanni Battista a Pontelagoscuro, alle 10.30 di venerdì 9, è stata celebrata la Santa Messa di commemorazione dell’eroico gesto dell’appuntato Carmine Della Sala, insignito. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

