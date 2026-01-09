Sempre vivo il ricordo di Carmine Della Sala | cerimonia per il carabiniere ucciso in servizio
Ricordiamo Carmine Della Sala, carabiniere caduto in servizio, attraverso una cerimonia semplice e partecipata. Un momento di riflessione per onorare il suo sacrificio e mantenere vivo il suo ricordo, nel rispetto della sua memoria e del valore del servizio. Un gesto di riconoscenza che sottolinea l’importanza del rispetto e della memoria civile.
Una cerimonia sentita e partecipata per tenere viva la memoria di un gesto di straordinario coraggio. Nella chiesa di San Giovanni Battista a Pontelagoscuro, alle 10.30 di venerdì 9, è stata celebrata la Santa Messa di commemorazione dell’eroico gesto dell’appuntato Carmine Della Sala, insignito. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Cerimonia a palazzo civico in ricordo di Luigi Magnani e della sua storia. Un’odissea il ritorno in Italia dopo la fine della Seconda guerra mondiale
Leggi anche: Diogo Jota, il ricordo toccante della moglie alla cerimonia del Golden Boy. Ecco le parole
Una strada nel ricordo dell’eroe - La cittadina casentinese ricorda uno dei suoi eroi e gli intitola una strada. msn.com
Mentre è ancora vivo il ricordo del Lazise Dance Sport Trophy , organizzato dalla Scuola di Ballo Garda Danze e conclusosi il 6 gennaio scorso a Lazise (VR), stiamo già predisponendo il prossimo evento: il Temporary Factory Outlet & Store di Paoul ! Attiv - facebook.com facebook
9 anni sono passati, ma il ricordo resta vivo. Oggi onoriamo #FabriziaDiLorenzo e tutte le vittime di #Breitscheidplatz, con un pensiero profondo per chi ha vissuto quella tragedia e le loro famiglie. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.