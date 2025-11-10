Cerimonia a palazzo civico in ricordo di Luigi Magnani e della sua storia Un’odissea il ritorno in Italia dopo la fine della Seconda guerra mondiale

Omaggio a Luigi Magnani, classe 1916, originario di Licciana Nardi: il conferimento sabato da parte del Consiglio regionale in un’apposita cerimonia in Comune a Licciana Nardi di una targa in sua memoria. L’evento era intitolato ’Il prezzo della libertà’. L’8 Settembre 1943 lo sorprese con il suo reparto nei pressi di Atene, dove fu fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Prussia nel lager di Ebenrode-Gumbinnen. Un viaggio di 17 giorni su un carro bestiame. Un lager, quello dove Magnani venne ristretto, in cui erano raccolti 20mila prigionieri. Dopo 40 giorni venne trasferito con altri 7mila a Lamsdorf nell’Alta Slesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

