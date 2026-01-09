Scuole servizi gestione Esa Presciutti | Il bilancio è ok

Nella conferenza stampa di fine anno, l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha espresso soddisfazione per le scelte effettuate riguardo a scuole, servizi e gestione Esa, confermando che il bilancio è positivo. Un’occasione per fare il punto sulle attività svolte e condividere le prospettive future, in un clima di fiducia e stabilità per il territorio.

GUALDO TADINO - S’è respirato un clima di soddisfazione dell’amministrazione comunale per le scelte fatte e per le prospettive future nella conferenza stampa di fine anno. Il sindaco Massimiliano Presciutti, affiancato da tutti gli assessori, ha introdotto parlando degli investimenti compiuti, dell’avvenuto sblocco su varie questioni ferme da tempo ed ha annunciato che nel prossimo anno scolastico tornerà disponibile l’edificio delle scuole primarie ’Tittarelli’. "Sono ripresi rapporti istituzionali su questioni datate: entro questo mese ci sarà un nuovo incontro in sede regionale per la condivisione finale sul piano di recupero della Valle del Fonno; speriamo di poter presto comunicare lo sblocco della vicenda dell’ ex Ospedale "; ha parlato degli investimenti fuori Pnrr, della ripresa della crescita demografica con un più 80 cittadini, legato agli arrivi da altre Comuni, anche se il saldo naturale è preoccupante con 51 nascite (record negativo in assoluto) e 202 decessi; ha trovato motivi di soddisfazione per il rilancio della biblioteca comunale, per il cammino nello sviluppo sostenibile e nella transizione digitale, per la gestione di Esa, la società municipalizzata, con servizi efficienti a favore della città e personale stabilizzato, ed un bilancio sano ed in salute, come quello del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

