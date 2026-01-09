Scuola dell’infanzia aperta tra le polemiche politiche

La scuola dell'infanzia “Andersen” ha aperto le sue porte, offrendo un nuovo spazio educativo per i bambini. Costruita grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), la struttura rappresenta un investimento nel futuro del territorio. Tuttavia, l’apertura ha suscitato diverse polemiche politiche, sollevando dibattiti sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulla gestione delle nuove strutture scolastiche.

Alunni nella nuova scuola dell'infanzia "Andersen", ma é subito polemica. "Una scuola ricostruita grazie ai fondi Pnrr. Avrebbe dovuto esserci una festa. L'inaugurazione di una scuola nuova non è un atto amministrativo qualsiasi. E invece no. Nessun momento pubblico, nessun gesto simbolico, nessuna parola alla comunità. Probabilmente perché è stata progettata da un'amministrazione precedente", accusa l'opposizione il Pd. Ieri é cominciata l'attività didattica della scuola dell'infanzia Andersen nella nuova sede di via Campo dei Fiori. "La realizzazione della nuova "Andersen" è uno degli impegni più significativi assunti da questa Giunta, fin dall'inizio del mandato – replica il sindaco Gian Maria Palladino –.

