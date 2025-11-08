Madre e figlio occupano la casa di un uomo disabile intervento della Municipale per restituire l' immobile

Un appartamento di Punta Marina Terme, unico bene abitativo di un uomo con disabilità di 48 anni, era stato occupato abusivamente da due persone, madre e figlio, che ne avevano preso possesso senza alcun titolo. Il ripristino della legalità è avvenuto grazie all’intervento della Polizia locale di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La denuncia: "Mio figlio 15enne invalido torturato da coetanei ad Halloween". Post sui social della madre, indagano i carabinieri nel Torinese. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Occupano abusivamente la casa di un uomo disabile: madre e figlio denunciati - A Punta Marina la Polizia Locale di Ravenna libera un appartamento indebitamente occupato da due persone con precedenti ... Si legge su ravenna24ore.it

SPACCIO DI DROGA SCATTANO NUOVI SEQUESTRI A PETTORANO: MADRE E FIGLIO PERDONO CASA E AUTO DI LUSSO - Non si arresta l’offensiva antidroga dei carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, che all’alba di oggi hanno messo a ... Segnala reteabruzzo.com

Botte e minacce all'anziana madre, in casa l’inferno.«Aiutatemi». Via il figlio violento - JESI Si comportava da re in casa, approfittando dell’amore di quella madre anziana ormai rassegnata e sottomessa alle angherie del figlio convivente. Si legge su corriereadriatico.it