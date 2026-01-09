Scoppia bomboletta di spray al peperoncino | panico a bordo del volo Malpensa-Brindisi

Da brindisireport.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il volo Malpensa-Brindisi, una bomboletta di spray al peperoncino ha accidentalmente esploso, creando un ambiente irrespirabile e generando timori tra i passeggeri. L’incidente ha causato disagi e tensione a bordo, richiedendo interventi immediati da parte dello staff e delle autorità. Questo episodio evidenzia l’importanza di gestire con attenzione materiali potenzialmente pericolosi durante i viaggi aerei.

BRINDISI - Nel giro di pochi minuti l'aria è diventata irrespirabile, mettendo un intero aereo in subbuglio. Si sono vissuti momenti di apprensione a bordo del volo Ryanair Fr3424 Milano Malpensa - Brindisi, a causa di una bomboletta spray scoppiata (accidentalmente) all'interno di un bagaglio a. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Anna Pepe, spray al peperoncino al concerto: scoppia il panico | VIDEO

Leggi anche: Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe, show sospeso: panico e intossicati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Scoppia in volo spray al peperoncino, panico sul Malpensa-Brindisi.

scoppia bomboletta spray peperoncinoSpray al peperoncino scoppia in volo, panico sull'aereo Malpensa-Brindisi - Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano a bordo dell’aereo FR 3424 di Ryanair Malpensa- msn.com

scoppia bomboletta spray peperoncinoBomboletta spray al peperoncino esplode su aereo Ryanair, aria irrespirabile sul volo Milano-Brindisi: panico fra i passeggeri - Scene di panico si sono registrate oggi sul volo Ryanair FR 3424 sulla tratta Malpensa- msn.com

scoppia bomboletta spray peperoncinoBomboletta di spray al peperoncino esplode su un volo Ryanair, panico a bordo: l'aria diventa irrespirabile - Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano, è ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.