Scoppia bomboletta di spray al peperoncino | panico a bordo del volo Malpensa-Brindisi

Durante il volo Malpensa-Brindisi, una bomboletta di spray al peperoncino ha accidentalmente esploso, creando un ambiente irrespirabile e generando timori tra i passeggeri. L’incidente ha causato disagi e tensione a bordo, richiedendo interventi immediati da parte dello staff e delle autorità. Questo episodio evidenzia l’importanza di gestire con attenzione materiali potenzialmente pericolosi durante i viaggi aerei.

Bomboletta spray al peperoncino esplode su aereo Ryanair, aria irrespirabile sul volo Milano-Brindisi: panico fra i passeggeri - Scene di panico si sono registrate oggi sul volo Ryanair FR 3424 sulla tratta Malpensa-

Bomboletta di spray al peperoncino esplode su un volo Ryanair, panico a bordo: l'aria diventa irrespirabile - Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano, è ...

Lo cacciano dal locale e scoppia il caos: spintoni e spray urticante al Tulum di Cagliari, un arresto x.com

