Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe show sospeso | panico e intossicati

Bologna, 26 novembre 2025 – L'Unipol Arena piena, i fan in delirio per una delle beniamine della generazione Z, la musica a tutto volume. Poi il panico e la paura, mentre qualcuno si è sentito male. Brutta disavventura ieri sera al concerto di Anna, dove è stato spruzzato dello spray al peperoncino nell'aria e lo show si è interrotto inizialmente per 15-20 minuti. Poi di nuovo, con diversi stop and go. Anna Pepe ferma il concerto dopo lo spray al peperoncino: "Tutto a posto raga?" Tutto è iniziato durante il brano 'Petit Fou Fou', realizzato con Rhove (che non era presente): la stessa artista ligure si è quasi subito accorta dell'aria irrespirabile e per prima dal palco ha esclamato "Ma è peperoncino?", prima di tornare nel backstage.

