Il selfie Tik Tok e l' auto a noleggio | gli errori della banda del buco presa dopo il colpo da 300 mila euro

Un colpo studiato nei dettagli, in pieno giorno, e portato a termine con un buco nel muro degno dei film di rapina. È così che tre cittadini rumeni, Alexandru Cosmin Alpos, 37 anni, Lucian Talpos, 40 anni e Valer Mihai Vasilescu, 47 anni, ritenuti gli autori del furto alla gioielleria Mango di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altre letture consigliate

Questa vecchia Fiat 500 è l’auto più fotografata di questo inverno a Livigno! Ho sempre visto persone scattare foto e selfie vicino a questa “icona”. Lo avete fatto anche voi? Buona serata da Livigno! #livigno #tuttolivigno - facebook.com Vai su Facebook

TikTok, selfie e auto a noleggio con gps: così la banda del buco si è auto-incastrata nel colpo da 300 mila euro - In manette sono finiti tre cittadini romeni: Alexandru Cosmin Alpos, 37 anni, Lucian Talpos, 40 anni, e Valer Mihai Vasilescu, 47 anni. Secondo primocanale.it

Il selfie, Tik Tok e l'auto a noleggio: gli errori della banda del buco presa dopo il colpo da 300 mila euro - Sono stati arrestati per il colpo da 300 mila euro alla gioielleria Mango: traditi da Gps, telecamere e perfino dai selfie pubblicati sui social. Da genovatoday.it

Banda del buco, gli errori e le mezze ammissioni del gruppo - Il gps dell'auto a noleggio, i video su Tik Tok con gli stessi abiti e i selfie sono gli 'errori' che hanno permesso ai carabinieri di individuare gli autori del furto alla gioielleria Mango, a Genova ... Da msn.com

Nuova “moda” pericolosa su Tik Tok: si lancia su auto in corsa - Una nuova challenge ha preso vita su Tik Tok che prevede di lanciarsi su un auto in corsa per poi ripostare il video sui social. Come scrive vesuviolive.it

Corse clandestine di auto sulla Nola-Villa Literno: i video impazzano su ‘Tik Tok’ - Una sorta di "Fast & Furious nostrano": gare clandestine di auto con tanto di spettatori sulla Nola- casertanews.it scrive

Tik Tok e la nuova sfida: lanciarsi contro le auto in corsa - Tempi bui per Tik Tok, il social più in voga del momento che però ultimamente si ritrova continuamente al centro dell’attenzione per essere piattaforma di lancio di sfide mortali. Secondo quotidianpost.it