Due persone sono state ferite a colpi d’arma da fuoco da agenti dell’immigrazione a Portland
Durante un'operazione di controllo stradale a Portland, due persone sono rimaste ferite a causa di colpi d'arma da fuoco esplosi da agenti dell'immigrazione. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì e le circostanze sono attualmente oggetto di indagine. La situazione ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra le autorità competenti.
Due persone sono state ferite a colpi d’arma da fuoco da agenti federali dell’immigrazione durante un controllo stradale a Portland, in Oregon, giovedì pomeriggio. L’episodio arriva a meno di ventiquattr’ore dalla morte di una donna a Minneapolis, uccisa da un agente dell’Ice durante un’operazione sull’immigrazione, e alimenta ulteriormente le proteste contro la repressione voluta dall’amministrazione Trump. La governatrice dell’Oregon, Tina Kotek, ha chiesto «un’indagine federale completa e trasparente», avvertendo che «la fiducia è essenziale per garantire la sicurezza delle comunità». A suo giudizio, «gli agenti federali, su mandato del Dhs (Homeland security, la sicurezza interna, ndr ), stanno distruggendo quella fiducia giorno dopo giorno». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
