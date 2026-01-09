Durante un'operazione di controllo stradale a Portland, due persone sono rimaste ferite a causa di colpi d'arma da fuoco esplosi da agenti dell'immigrazione. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì e le circostanze sono attualmente oggetto di indagine. La situazione ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra le autorità competenti.

Due persone sono state ferite a colpi d’arma da fuoco da agenti federali dell’immigrazione durante un controllo stradale a Portland, in Oregon, giovedì pomeriggio. L’episodio arriva a meno di ventiquattr’ore dalla morte di una donna a Minneapolis, uccisa da un agente dell’Ice durante un’operazione sull’immigrazione, e alimenta ulteriormente le proteste contro la repressione voluta dall’amministrazione Trump. La governatrice dell’Oregon, Tina Kotek, ha chiesto «un’indagine federale completa e trasparente», avvertendo che «la fiducia è essenziale per garantire la sicurezza delle comunità». A suo giudizio, «gli agenti federali, su mandato del Dhs (Homeland security, la sicurezza interna, ndr ), stanno distruggendo quella fiducia giorno dopo giorno». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Due persone sono state ferite a colpi d’arma da fuoco da agenti dell’immigrazione a Portland

Leggi anche: Due persone ferite con colpi d’arma da fuoco nel Napoletano

Leggi anche: Bibbiena: ferite due gatte con arma da fuoco, indagano i Carabinieri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans Montana: tutte le vittime identificate; Due persone sono state avvistate mentre camminavano a una distanza pericolosamente ridotta dalle fontane di lava in eruzione del Kilauea, come mostrato nelle immagini catturate martedì (23 dicembre) da una webcam dello U.S. Geological Survey (USGS),; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Identificate tutte le vittime del rogo di Crans-Montana.

Due persone sono state uccise in un attentato nel nord di Israele - Venerdì due persone sono state uccise e altre due sono state ferite in un attentato nel nord di Israele. ilpost.it