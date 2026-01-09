In una recente conferenza stampa, Giorgia Meloni ha affrontato temi politici senza approfondire questioni rilevanti per gli italiani, quali sanità, costi della vita e istruzione. Le dichiarazioni della leader mostrano una certa incoerenza rispetto alle priorità della popolazione, lasciando spazio a un dibattito sulle responsabilità di chi deve lavorare per costruire un’Italia più giusta e attenta ai bisogni dei cittadini.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "In tre ore di conferenza stampa da Giorgia Meloni nemmeno una parola sulle principali preoccupazioni degli italiani: la sanità pubblica e il carovita e nemmeno sulla scuola". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Prometteva di abolire le accise e invece le ha aumentate, prometteva di ridurre le tasse e invece siamo ai massimi da 10 anni. Promettevano di anticipare le pensioni e invece hanno ritardato l'età pensionabile. Davanti alla sua incoerenza toccherà a noi costruire un'Italia più giusta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Governo: Schlein, 'davanti incoerenza Meloni, toccherà a noi costruire Italia più giusta'**

