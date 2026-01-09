Scegli il tuo futuro | Open Day universitario con presentazione dei corsi

Sei interessato a scegliere il tuo percorso universitario? Partecipa all’Open Day, un’occasione per conoscere i corsi offerti, approfondire le opportunità di formazione e valutare le possibilità di sviluppo professionale. Un momento dedicato a fornire informazioni chiare e precise, per aiutarti a fare una scelta consapevole e mirata per il tuo futuro.

La formazione universitaria è il punto di partenza per acquisire competenze solide, metodo di studio e una visione chiara del proprio futuro professionale. Scegliere il percorso giusto significa investire in un’esperienza formativa capace di coniugare preparazione teorica, applicazione pratica e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: "Scrivi la storia, costruisci il tuo futuro", ecco il motto del Carducci-da Feltre per l'Open Day

Leggi anche: Laboratori rinnovati e orientamento: open day all'istituto dei Salesiani per scegliere il proprio futuro professionale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il tuo futuro è qui – il Capriotti apre i suoi Open day tra lingue, informatica e marketing - alle ore 18, l’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto aprirà le sue porte alle future studentesse e ai futuri studenti e alle loro famiglie per presentare la ... rivieraoggi.it

“Il tuo Futuro è qui – il Capriotti apre i suoi open day tra lingue, informatica e marketing” - SAN BENEDETTO – Sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, l’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto aprirà le sue porte alle future ... rivieraoggi.it

«Scegli il tuo futuro», il video dell’Europarlamento record di visualizzazioni - In meno di 15 giorni, in tutta la Ue, è stato già visto 78 milioni di volte su Facebook, 31 milioni su You- video.corriere.it

Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!

Costruisci oggi la serenità di domani! Scegli di investire nel tuo futuro con una polizza di previdenza complementare. È il modo più efficace per garantirti stabilità e sicurezza nel tempo, costruendo una pensione integrativa su misura per le tue esigenze. Perch - facebook.com facebook