Sanità in lutto per la morte del professor Gianpaolo Donzelli anima del Meyer

La comunità sanitaria toscana si unisce nel cordoglio per la scomparsa del professor Gianpaolo Donzelli, figura di rilievo nel settore della pediatria e anima del Meyer. Con la sua esperienza e dedizione, ha lasciato un importante contributo alla medicina pediatrica. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di riconoscimento per quanti lo hanno conosciuto e stimato.

FIRENZE – Il mondo della medicina e l'intera comunità toscana piangono la scomparsa del professor Gianpaolo Donzelli, figura centrale e carismatica della sanità pediatrica, spentosi ieri sera (8 gennaio) all'età di 79 anni. Con la sua morte, se ne va un pilastro del sistema sanitario regionale e un instancabile custode della salute dei più piccoli. Ordinario di pediatria all'università di Firenze per quasi quarant'anni, dal 1982 al 2018, Donzelli ha legato indissolubilmente il suo nome all'eccellenza dell'ospedale Meyer. Presidente della Fondazione Meyer dal 2015 al 2023, è stato il motore di innumerevoli progetti che hanno trasformato il volto dell'ospedale pediatrico fiorentino, rendendolo un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

