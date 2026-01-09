Salvatore Bongiovanni il barman dei record che ha ideato il drink Milano Cortina

Salvatore Bongiovanni è un rinomato barman italiano noto per aver creato il drink Milano Cortina. Nel 2023, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Seregno, ha ideato un cocktail rosa dedicato all’evento. La sua esperienza nel settore e la capacità di interpretare le occasioni sportive si riflettono nelle sue creazioni, apprezzate per originalità e qualità. Bongiovanni rappresenta una figura di riferimento nel panorama della mixology italiana.

