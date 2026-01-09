Salvatore Bongiovanni il barman dei record che ha ideato il drink Milano Cortina
Salvatore Bongiovanni è un rinomato barman italiano noto per aver creato il drink Milano Cortina. Nel 2023, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Seregno, ha ideato un cocktail rosa dedicato all’evento. La sua esperienza nel settore e la capacità di interpretare le occasioni sportive si riflettono nelle sue creazioni, apprezzate per originalità e qualità. Bongiovanni rappresenta una figura di riferimento nel panorama della mixology italiana.
Nel 2023, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Seregno, aveva ideato il drink rosa dedicato all’evento. Un cocktail diventato molto famoso e riproposto poi anche l’anno successivo. Adesso, a poche settimane dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha ideato il drink a tema. Un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Milano Cortina 2026, l’energia che resta: il piano Enel tra alta quota, sostenibilità e infrastrutture da record
Leggi anche: Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata»
Salvatore Bongiovanni, il barman dei record che ha ideato il drink Milano Cortina - Nel 2023, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Seregno, aveva ideato il drink rosa dedicato all’evento. monzatoday.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.