Salone di Bruxelles la Mercedes-Benz CLA eletta Car of the Year 2026

Al Salone di Bruxelles, la Mercedes-Benz CLA è stata riconosciuta come Car of the Year 2026, con un totale di 320 voti e 22 primi posti. La vettura si è distinta in una finale molto combattuta, confermando la sua posizione tra le principali novità del settore automobilistico. Questo riconoscimento sottolinea l’attenzione di Mercedes-Benz all’innovazione e alla qualità, elementi chiave per il mercato europeo e globale.

Con 320 voti complessivi e 22 primi posti, la nuova Mercedes CLA conquista il titolo di Car of the Year 2026, imponendosi al termine di una finale particolarmente equilibrata. Alla votazione hanno preso parte 59 giurati provenienti da 23 Paesi europei, a conferma del peso e del prestigio di un premio assegnato senza interruzioni dal 1964. Il riconoscimento premia una vettura considerata da molti giurati come uno dei modelli più avanzati e rappresentativi della nuova fase tecnologica del marchio tedesco. Costruita sulla piattaforma MMA di nuova generazione, la CLA introduce soluzioni di assoluto rilievo: architettura elettrica a 800 Volt, batteria ad alta densità, cambio a due rapporti sull’asse posteriore e un’aerodinamica particolarmente raffinata, con un coefficiente di resistenza che può arrivare a 0,21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salone di Bruxelles, la Mercedes-Benz CLA eletta Car of the Year 2026 Leggi anche: Prova su strada della Mercedes-Benz CLA Electric: la stella elettrica brilla Leggi anche: Car of the Year 2026, le ultime sette finaliste: la lista completa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Salone di Bruxelles 2026, le novità già annunciate e quelle dell’ultima ora; Salone di Bruxelles, al centro dell’auto europea e non solo. Debutti, premi e sfide globali; Il Salone di Bruxelles 2026 è appena iniziato! E noi ci siamo; Tutte le novità del Salone di Bruxelles 2026, tra debutti e premi. Mercedes CLA è Car of the Year 2026: il verdetto di Bruxelles - Giuria di 60 esperti da 23 Paesi: premiate innovazione, design e prestazioni. msn.com

Auto dell'Anno 2026: trionfo per Mercedes CLA - Al Salone di Bruxelles netta vittoria nel prestigioso premio per la berlina tedesca davanti a Skoda Elroq e Kia EV4. avvenire.it

Nuova Mercedes CLA precede Skoda Elroq e Kia EV4 e il Car of the Year torna alla Stella dopo oltre mezzo secolo. La classifica - Nuova Mercedes CLA precede Skoda Elroq e Kia EV4 e il Car of the Year torna alla Stella dopo oltre mezzo secolo. motorbox.com

