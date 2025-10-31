Car of the Year 2026 le ultime sette finaliste | la lista completa

Siamo arrivati in quel momento dell'anno in cui le nuove proposte dell'universo a quattro ruote si contendono il trofeo più prestigioso, e la parola passa a giudici scrupolosi e severi. Il Car of the Year, il premio più ambito d’Europa, nato nel 1964 da un’idea semplice e geniale bussa alla porta per determinare qual è il modello al debutto nel corso degli ultimi mesi, complessivamente migliore, del Vecchio Continente. Non il più potente, il più costoso, ma quello capace di esprimere al meglio l’attualità e l'innovazione. Oggi, sessant’anni e qualche rivoluzione dopo, il gioco continua. E lo fa con sette finaliste scelte da 62 giornalisti di 24 Paesi diversi, selezionate tra 35 modelli e ora pronte a contendersi il titolo al Bruxelles Motor Show, il 9 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

