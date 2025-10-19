Salerno presentato il progetto di legge per la Riforma delle Guardie Giurate Costa Alviti

Si è tenuto quest’oggi, nella prestigiosa sede dell’A.N.G.P.G. di Salerno, un incontro di alto profilo istituzionale alla presenza dell’On. Sergio Costa, Vice Presidente della Camera dei Deputati, già Ministro dell’Ambiente e Generale dell’Arma dei Carabinieri, e del Presidente dell’A.N.G.P.G. 🔗 Leggi su Salernotoday.it