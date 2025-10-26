Passaggi a livello e sicurezza treni | via al piano di Rfi lungo la linea storica Salerno – Napoli

La storica linea ferroviaria Napoli-Salerno si prepara a un nuovo capitolo di innovazione tecnologica, con interventi mirati al miglioramento dei sistemi di distanziamento, sicurezza e gestione dei passaggi a livello L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Passaggi a livello e sicurezza treni: via al piano di Rfi lungo la linea storica Salerno – Napoli

Approfondisci con queste news

CASTELFRANCO, ADDIO PASSAGGI A LIVELLO IN CENTRO - È stata posata ieri la prima pietra della “variante Artusato” che aiuterà Castelfranco Veneto a migliorare la mobilità urbana e ridurre i tempi di percorrenza a ovest della città. Un progetto che colle - facebook.com Vai su Facebook

Guasto a un passaggio a livello, treni in ritardo per Sassari e Olbia - Un guasto al passaggio a livello nell'Oristanese ha provocato un grosso ritardo nei treni diretti a Sassari e Olbia. Da sassarioggi.it

Sbarre chiuse per troppo tempo, disagi per traffico e soccorsi. Il sindaco richiama Fse - Il primo cittadino di Taviano ha inviato una sollecitazione ai vertici delle ferrovie per trovare una soluzione urgente alla problematica del passaggio a livello di via Castelforte. lecceprima.it scrive

Autobus rimane bloccato nel passaggio a livello: fuggi fuggi dei passeggeri e stop ai treni. L'autista: «Non ho visto le sbarre abbassarsi» - Queste le parole dell'autista del bus che intorno a mezzogiorno di venerdì 15 novembre si è trovato con il mezzo pieno di passeggeri incastrato nel passaggio a ... Segnala ilmattino.it