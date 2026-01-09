Sabatini ancora | Spalletti mi ha fatto girare tantissimo i co… Più che dei videini dovrebbe parlare dei rigorini

Luciano Sabatini commenta l’attuale situazione calcistica, sottolineando come l’allenatore Spalletti abbia generato molte discussioni. Secondo Sabatini, sarebbe più opportuno che Spalletti si concentrasse sui propri errori piuttosto che sui contenuti sui social o sui video condivisi. L’intervento evidenzia la necessità di analizzare con attenzione le dinamiche interne al calcio, evitando polemiche sterili e puntando su una riflessione più seria e costruttiva.

Sabatini ancora: «Spalletti mi ha fatto girare tantissimo i co. Più che dei videini dovrebbe parlare dei rigorini». Le parole del giornalista. La tensione tra Sandro Sabatini e Luciano Spalletti non accenna a placarsi, trasformandosi in uno dei duelli mediatici più accesi di questo inizio 2026. Al centro della contesa rimangono le critiche mosse dal giornalista sulla gestione dei rigori in casa Juventus e la piccata reazione del tecnico toscano, che aveva deriso i contenuti social prodotti dai cronisti. Il nuovo affondo al podcast. Dopo la prima replica negli studi Mediaset, Sabatini ha scelto i microfoni di Numer1 Podcast per rincarare la dose, manifestando tutta la sua amarezza per le insinuazioni ricevute. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini ancora: «Spalletti mi ha fatto girare tantissimo i co… Più che dei videini dovrebbe parlare dei rigorini» Leggi anche: Sabatini si congratula con Spalletti: «Lui è fondamentale, questo giocatore poi mi sta piacendo tantissimo…». Lo ha detto sul nuovo tecnico bianconero Leggi anche: Comolli Spalletti, spunta il retroscena: il nuovo ad della Juve ha fatto una richiesta al tecnico, conta ancora più dei risultati sportivi! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pressing: Sabatini risponde a Spalletti: Allusioni fuori realtà, e io non tifo per nessuno! Video; Spalletti e i video di quelli che hanno amici che allenano un’altra squadra: con chi ce l'aveva e perché; Sandro Sabatini risponde a Spalletti: “Fa allusioni ineleganti. Io ho visto altri videini…”; Sabatini replica piccatissimo a Spalletti: Allusioni totalmente fuori dalla realtà, non tifo per.... Sandro Sabatini risponde a Spalletti: “Fa allusioni ineleganti. Io ho visto altri videini…” - Sandro Sabatini replica alle allusioni di Luciano Spalletti dopo l'attacco sulle critiche eccessive per il caso del rigore di David contro il Lecce ... fanpage.it

