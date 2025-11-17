Comolli Spalletti spunta il retroscena | il nuovo ad della Juve ha fatto una richiesta al tecnico conta ancora più dei risultati sportivi!
Comolli Spalletti, la richiesta dell’ad: prima dei risultati deve salvaguardare un patrimonio tecnico involuto, oggi solo Yildiz si venderebbe bene. L’era di Damien Comolli alla Juventus è ufficialmente iniziata (l’investitura è avvenuta lunedì) e il nuovo Amministratore Delegato ha già tracciato la linea guida per il tecnico Luciano Spalletti. Oltre agli obiettivi sportivi immediati, la Vecchia Signora ha una priorità assoluta di natura strategica e finanziaria. Come riportato da Tuttosport, Comolli ha fatto una richiesta precisa all’allenatore: prima ancora dei risultati sportivi, il compito fondamentale è salvaguardare un patrimonio tecnico che si è involuto nel valore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
