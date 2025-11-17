Comolli Spalletti spunta il retroscena | il nuovo ad della Juve ha fatto una richiesta al tecnico conta ancora più dei risultati sportivi!

Comolli Spalletti, la richiesta dell’ad: prima dei risultati deve salvaguardare un patrimonio tecnico involuto, oggi solo Yildiz si venderebbe bene. L’era di  Damien Comolli  alla  Juventus  è ufficialmente iniziata (l’investitura è avvenuta lunedì) e il nuovo Amministratore Delegato ha già tracciato la linea guida per il tecnico  Luciano Spalletti. Oltre agli obiettivi sportivi immediati, la  Vecchia Signora  ha una priorità assoluta di natura strategica e finanziaria. Come riportato da  Tuttosport,  Comolli  ha fatto una richiesta precisa all’allenatore:  prima ancora dei risultati sportivi, il compito fondamentale è  salvaguardare un patrimonio tecnico che si è involuto nel valore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

