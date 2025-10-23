Partono i corsi Apre l’accademia di Rossana Casale

Apre in Versilia l’Accademia di Canto di Rossana Casale: Canto Pop, Jazz e Musical al Centro Studi Musicali. La cantante ( nella foto) docente al Conservatorio di Parma e da anni residente a Viareggio, inaugura la sua prima scuola nella prestigiosa istituzione di Forte dei Marmi. Le ammissioni per i corsi Junior e Senior saranno sabato 8 novembre. I corsi saranno suddivisi per fasce di età e generi. La cantante sarà affiancata da altre due docenti Dianaerika Lettieri e Chiara Maggi. La Versilia si consolida come polo di alta formazione musicale. Per il Centro Studi Musicali la collaborazione con Rossana Casale, artista italo americana, è importante e significativa e consolida la professionalità del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

