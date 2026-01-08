Non rientrano a casa allarme per due amiche minorenni | ricerche in corso a Piacenza

A Piacenza sono in corso ricerche per due minorenni, una 14enne e una 16enne, scomparse dalla sera di mercoledì 7 gennaio. Le autorità stanno cercando di rintracciarle, mentre familiari e amici sono in attesa di aggiornamenti. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che spera in un esito positivo delle operazioni di ricerca.

Non rientrano a casa, allarme per due amiche minorenni. Ricerche in corso a Piacenza per una 14enne e una 16enne, delle quali non si hanno più notizie dalla tarda serata di mercoledì 7 gennaio. Le due ragazze si sono incontrate in città, senza fare poi ritorno dalle rispettive famiglie, che hanno.

