Ancora vegetazione nell’alveo del Montone

Martedì sera si è riunito il comitato Montone Via Corleto, nato dopo l’ alluvione del 2023 nella zona di Pieve Corleto, nelle campagne faentine, per rispondere alle preoccupazioni dei residenti in merito alle criticità del territorio e in particolare allo stato del Montone, dopo le tracimazioni avvenute più volte in particolare nel punto in cui il rio Cosina si immette nel fiume. Davanti a una numerosa platea, il presidente Edoardo Ranzi ha illustrato le iniziative messe in atto per portare all’attenzione degli enti le criticità, con "la difficoltà di trovarsi in un territorio al confine fra due Comuni, due Province, due Autorità di Bacino, due Consorzi di Bonifica", come evidenzia il comitato in una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ancora vegetazione nell’alveo del Montone"

