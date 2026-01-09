Ricci ha usato in modo abusivo una sala della Regione
L’europarlamentare Matteo Ricci ha recentemente utilizzato una sala della Regione in modo non autorizzato. Dopo aver lasciato il suo incarico in Regione, Ricci è tornato ad Ancona, dove ha tenuto una conferenza stampa caratterizzata da toni accusatori nei confronti del presidente Acquaroli. Questa situazione ha suscitato alcune domande sulla gestione degli spazi pubblici e sulla coerenza nel suo operato politico.
"L’europarlamentare Matteo Ricci, dopo aver abbandonato la nave e il seggio in Regione, è tornato ad Ancona e ha tenuto una conferenza stampa usando i soliti toni accusatori verso il presidente Acquaroli". Lo dice Giacomo Rossi, vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche e consigliere regionale di Civici Marche, che accusa Ricci di avere occupato "in maniera abusiva" gli spazi del Palazzo delle Marche, in piazza Cavour, per la conferenza stampa di mercoledì con i gruppi di minoranza. Secondo Rossi, alla Regione sarebbe arrivata una richiesta per l’utilizzo della sala Bastianelli solo il 2 gennaio, a uffici chiusi, "senza che nessuno abbia dato l’autorizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
