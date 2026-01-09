L’europarlamentare Matteo Ricci ha recentemente utilizzato una sala della Regione in modo non autorizzato. Dopo aver lasciato il suo incarico in Regione, Ricci è tornato ad Ancona, dove ha tenuto una conferenza stampa caratterizzata da toni accusatori nei confronti del presidente Acquaroli. Questa situazione ha suscitato alcune domande sulla gestione degli spazi pubblici e sulla coerenza nel suo operato politico.

"L’europarlamentare Matteo Ricci, dopo aver abbandonato la nave e il seggio in Regione, è tornato ad Ancona e ha tenuto una conferenza stampa usando i soliti toni accusatori verso il presidente Acquaroli". Lo dice Giacomo Rossi, vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche e consigliere regionale di Civici Marche, che accusa Ricci di avere occupato "in maniera abusiva" gli spazi del Palazzo delle Marche, in piazza Cavour, per la conferenza stampa di mercoledì con i gruppi di minoranza. Secondo Rossi, alla Regione sarebbe arrivata una richiesta per l’utilizzo della sala Bastianelli solo il 2 gennaio, a uffici chiusi, "senza che nessuno abbia dato l’autorizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ricci ha usato in modo abusivo una sala della Regione"

Leggi anche: "Non ha usato i fondi della Regione per scopi personali", assolto un avvocato

Leggi anche: Un turista avrebbe usato incenso e candele in modo scorretto, scatenando l’incendio che ha distrutto il padiglione del tempio Yongqing

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ricci ha usato in modo abusivo una sala della Regione.

Ricci ha usato in modo abusivo una sala della Regione - "L’europarlamentare Matteo Ricci, dopo aver abbandonato la nave e il seggio in Regione, è tornato ad Ancona e ha ... msn.com