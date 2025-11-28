Non ha usato i fondi della Regione per scopi personali assolto un avvocato

28 nov 2025

All'inizio del 2022 gli erano stati sequestrati beni per oltre un milione e 370 mila euro ed era finito sotto inchiesta per peculato ed autoriciclaggio perché, secondo la Procura, tra il 2012 ed il 2017, si sarebbe appropriato di fondi stanziati dalla Regione per dei corsi di formazione e li. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

