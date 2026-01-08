Mauro Repetto | Reunion con Max Pezzali? Pronto sul palco o in birreria

Mauro Repetto, noto per il suo ruolo nella musica italiana, ha recentemente commentato sulla possibilità di una reunion con Max Pezzali. In un'intervista, ha affermato di essere pronto a esibirsi sul palco o a condividere momenti informali, come in birreria, sottolineando la sua disponibilità a riprendere i progetti insieme, sempre con rispetto e semplicità.

(Adnkronos) – "Le canzoni sono nostre. Io sono pronto sia sul palcoscenico, sia in birreria, sia a lavare i piatti. A qualunque cosa, io sono pronto". Risponde così Mauro Repetto, ex 883 i nsieme a Max Pezzali, incalzato da Caterina Balivo durante la puntata di oggi, giovedì 8 gennaio, de 'La Volta Buona'. A poche . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

