Mauro Repetto | Reunion con Max Pezzali? Pronto sul palco o in birreria

Da webmagazine24.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Repetto, noto per il suo ruolo nella musica italiana, ha recentemente commentato sulla possibilità di una reunion con Max Pezzali. In un'intervista, ha affermato di essere pronto a esibirsi sul palco o a condividere momenti informali, come in birreria, sottolineando la sua disponibilità a riprendere i progetti insieme, sempre con rispetto e semplicità.

(Adnkronos) – "Le canzoni sono nostre. Io sono pronto sia sul palcoscenico, sia in birreria, sia a lavare i piatti. A qualunque cosa, io sono pronto". Risponde così Mauro Repetto, ex 883 i nsieme a Max Pezzali, incalzato da Caterina Balivo durante la puntata di oggi, giovedì 8 gennaio, de 'La Volta Buona'. A poche . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Mauro Repetto commenta Max Pezzali super ospite a Sanremo: “Sono pronto, anche a lavare i piatti. Le canzoni sono nostre”

Leggi anche: Max Pezzali sarà a Sanremo 2026 ma non all’Ariston, ecco cosa farà l’ex cantante degli 883 (i fan sognano la reunion con Repetto)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sanremo, Max Pezzali super ospite. La reazione di Mauro Repetto: «Io sarò a disposizione in tutte le birrerie»; Max Pezzali sarà a Sanremo 2026 ma non all'Ariston, ecco cosa farà l'ex cantante degli 883 (i fan sognano la reunion con Repetto); Come finisce Stranger Things 5, la spiegazione/ Chi muore e il destino dei protagonisti; Max Pezzali sarà a Sanremo 2026 ma non all’Ariston ecco cosa farà l’ex cantante degli 883 i fan sognano la reunion con Repetto.

mauro repetto reunion maxMauro Repetto: "Reunion con Max Pezzali? Pronto, sul palco o in birreria" - Io sono pronto sia sul palcoscenico, sia in birreria, sia a lavare i piatti. adnkronos.com

mauro repetto reunion maxSanremo 2026, Repetto apre alla reunion degli 883: «Sono pronto anche a lavare i piatti» - A poche ore dall’annuncio di Max Pezzali super ospite a Sanremo 2026, nello studio de “La Volta Buona” Caterina Balivo incalza Mauro Repetto sulla possibile reunion ... msn.com

mauro repetto reunion maxSanremo 2026: Max Pezzali ospite fisso, la reazione di Mauro Repetto: "Reunion degli 883? Sono pronto" - Carlo Conti ha annunciato ieri, 7 gennaio, durante il Tg1 delle 20, che Max Pezzali sarà tutte le sere ospite fisso di Sanremo 2026 per far cantare e ballare il pubblico in diretta dal palco sulla nav ... today.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.