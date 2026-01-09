Renzo Arbore | Con Mariangela Melato era destino che tornassimo insieme la sua malattia mi addolora ancora Da ragazzo ascoltavo i vecchi nei bar | è così che ho imparato tutto

Renzo Arbore ricorda con emozione il legame con Mariangela Melato, sottolineando come il destino li abbia fatti ritrovare. La malattia dell’attrice ancora lo addolora, mentre la sua formazione sentimentale è nata dall’ascolto dei racconti e delle esperienze degli altri, fin da giovane nei bar. Questa storia personale riflette l’importanza delle relazioni e delle influenze che contribuiscono a plasmare la vita e le emozioni di ognuno.

