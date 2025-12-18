Tutti gli amori e le ex importante di Renzo Arbore da Mariangela Melato a Mara Venier e il figlio perso

Renzo Arbore, celebre showman e icona della televisione italiana, ha attraversato una vita sentimentale intensa e ricca di emozioni. Da Mariangela Melato a Mara Venier, le sue relazioni hanno lasciato il segno, svelando un lato più intimo e umano di una delle figure più carismatiche dello spettacolo italiano. Un percorso di passioni, affetti e perdite che arricchiscono la sua affascinante storia personale.

Non tutti sanno che oltre ad essere stato un grande showman, Renzo Arbore ha vissuto una vita sentimentale molto ricca. Tra i suoi amori più celebri spiccano Mariangela Melato e Mara Venier, ma non ci sono state solo loro. Tra gli amori di Renzo Arbore è possibile citare la cantante Vanna Brosio, venuta a mancare nel 2010. La loro storia risale agli anni ’60 e, secondo quanto rivelato da Arbore stesso nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, il brano Innocenti Evasioni di Lucio Battisti è legato a un episodio della loro relazione. I grandi amori di Renzo Arbore e il figlio perso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Renzo Arbore: «Mi manca non aver avuto dei figli. Lasciare Mariangela Melato è stato un grande errore»

Leggi anche: Mara Venier: “Quando stavo con Renzo Arbore ho perso un bambino a cinque mesi e mezzo di gravidanza”

