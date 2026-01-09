Referendum lo schiaffo ad Anm e fronte del No in questo fotomontaggio

Il referendum costituzionale, che riguarda tra le altre cose la separazione delle carriere tra pm e giudici, rappresenta un momento importante di confronto istituzionale. La discussione si sta intensificando, con posizioni diverse tra le parti. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulle implicazioni di questa riforma e sulle conseguenze che potrà avere sul sistema giudiziario italiano. La decisione finale sarà determinante per il futuro della giustizia nel paese.

La battaglia sul referendum costituzionale che dovrà confermare o bocciare il testo che, tra l’altro, introduce la separazione delle carriere tra pm e giudici, è cominciata. A suon di manifesti, per ora. Dopo, infatti, i giganteschi manifesti del comitato per il No, apparsi nelle principali stazioni, che hanno sollevato moltissime polemiche per i messaggi a dir poco fuorvianti rispetto al contenuto della legge (uno recitava: «Vorresti giudici che dipendono dalla politica? No») il sì ha risposto con un manifesto che fa il verso a quello. La campagna, per ora, è sui social e punta, spiegano gli ideatori, a riportare il dibattito pubblico sul merito della riforma, ristabilendo la verità contro le falsità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, lo schiaffo ad Anm e fronte del "No" in questo fotomontaggio Leggi anche: Lo schiaffo di Zelensky: si precipita a Kupyansk, prima linea del fronte, che i russi dicevano di aver preso. «Noi vediamo la verità dei fatti» – Il video Leggi anche: Referendum, fronte del no a separazione carriere apre sabato campagna Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Referendum, lo schiaffo ad Anm e fronte del No in questo fotomontaggio. Referendum, l'Anm le prova tutte: un milione per sostenere il "no" - L’Anm è pronta a spendere un milione di euro per far vincere il “no” al referendum. msn.com

Referendum giustizia, l’inganno del “no” sui manifesti affissi: l’Anm le prova tutte ma non è sufficiente - Quei manifesti allora non sono solo falsi, ma anche illegittimi. msn.com

Referendum, Nordio spinge per marzo e «punge» l’Anm - Il guardasigilli torna a sfidare il “sindacato” dei magistrati al confronto pubblico sulla riforma: «Hanno paura». avvenire.it

Sui social circola un fotomontaggio che fa il verso al manifesto per il "No" al referendum sulla giustizia apparso in stazione a #Milano x.com

Sui social circola un fotomontaggio che fa il verso al manifesto per il "No" al referendum sulla giustizia apparso in stazione a #Milano - facebook.com facebook

