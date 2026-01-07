Referendum fronte del no a separazione carriere apre sabato campagna

Il 10 gennaio il Comitato della Società Civile per il No al referendum costituzionale avvierà la sua campagna di sensibilizzazione, promuovendo la raccolta di firme digitali. L'iniziativa mira a informare i cittadini sui possibili effetti della consultazione e a coinvolgere attivamente la società civile nel dibattito. Una fase importante per esprimere le proprie opinioni e contribuire al futuro del sistema costituzionale italiano.

Roma, 7 gen. (askanews) – Sabato 10 gennaio il Comitato della Società Civile per il No al referendum costituzionale lancerà ufficialmente la campagna referendaria, sostenendo la raccolta delle firme digitali. L’iniziativa si terrà alle ore 9.30 presso il Centro Congressi Frentani, in via dei Frentani 4, a Roma, e potrà essere seguita in diretta su Collettiva.it. All’evento prenderanno parte tutte le realtà associative che hanno dato vita al Comitato, insieme a rappresentanti dei partiti che hanno contrastato la legge Nordio, del comitato referendario dell’ANM e del gruppo di cittadini che ha promosso la raccolta firme. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

