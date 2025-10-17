Ravello Fabio Celella trovato morto sotto l'Auditorium | caduto per recuperare il telefono
È stato ritrovato, dopo tre giorni di ricerche, il corpo del pizzaiolo scomparso il 14 ottobre a Ravello (Salerno): l'uomo era sotto una passerella vicina all'Auditorium, a 15 metri di profondità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ravello, Fabio Celella trovato morto sotto l’Auditorium: caduto per recuperare il telefono - È stato ritrovato, dopo tre giorni di ricerche, il corpo del pizzaiolo scomparso il 14 ottobre a Ravello (Salerno): l'uomo era sotto una passerella vicina ... Secondo fanpage.it
Morto dopo caduta, precipitato per recuperare telefono - Potrebbe essere caduto nel tentativo di recuperare il suo telefono cellulare, Fabio Celella, il 45enne trovato senza vita questa mattina a Ravello (Salerno) che lavorava come pizzaiolo in un noto albe ... Si legge su ansa.it
Ravello, recuperato il corpo di Fabio Celella: ora si indaga sulle dinamiche - È stato recuperato il corpo di Fabio Celella, l'uomo di cui si erano perse le tracce due giorni fa a Ravello. Da ilvescovado.it