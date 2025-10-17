Ravello Fabio Celella trovato morto sotto l'Auditorium | caduto per recuperare il telefono

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ritrovato, dopo tre giorni di ricerche, il corpo del pizzaiolo scomparso il 14 ottobre a Ravello (Salerno): l'uomo era sotto una passerella vicina all'Auditorium, a 15 metri di profondità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

